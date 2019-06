Louise Mushikiwabo effectue une première visite officielle au Québec

La secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, effectuera du 9 au 12 juin une première visite officielle au Québec et au Canada depuis son entrée en fonction, en janvier, ont annoncé le cabinet du premier ministre fédéral Justin Trudeau et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

Mme Mushikiwabo aura un horaire fort chargé au cours de son séjour.

Elle participera lundi à l'ouverture officielle de la conférence de Montréal au cours de laquelle elle prononcera le discours. Elle s'entretiendra ensuite avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et prononcera un discours à l'occasion d'une table ronde sur «les enjeux de la transformation numérique de la Francophonie: la contribution du Québec».

Mardi, elle sera accueillie officiellement par le premier ministre du Québec François Legault. Elle sera aussi reçue à l'Assemblée nationale où elle assistera à la période des affaires courantes en après-midi.

La numéro un de la Francophonie participera aussi à une activité jeunesse organisée par les Offices jeunesse internationaux du Québec, le Secrétariat à la jeunesse et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Selon le communiqué du ministère, des jeunes souligneront comment leurs expériences pourraient être partagées avec celles des jeunes de l'espace francophone.

Mme Mushikiwabo rencontrera aussi le premier ministre Trudeau. Selon le cabinet de M. Trudeau, tous deux discuteront alors des «progrès réalisés depuis le Sommet d’Erevan pour faire avancer nos priorités communes, notamment l’égalité des sexes, le respect des droits de la personne, ainsi que la protection et la promotion de la langue française et des cultures francophones». Ils aborderont également «les objectifs et priorités de l’Organisation, ainsi que la modernisation administrative que l’Organisation entreprend».

La Francophonie regroupe 88 États et gouvernements ayant la langue française en commun. Le Canada compte quatre sièges au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie: en plus de la représentation fédérale, le Nouveau-Brunswick et le Québec en sont membres à part entière, et la province de l’Ontario y a un statut d’observateur.