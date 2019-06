Accord sur l'immigration: Trump suspend sa menace d'imposer des tarifs au Mexique

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a suspendu sa menace d'imposer des tarifs douaniers au Mexique, puisque le pays aurait « accepté de prendre des mesures fermes » pour endiguer le flot de migrants.

M. Trump a annoncé vendredi soir sur Twitter que les États-Unis avaient signé un accord avec le Mexique.

Il a ajouté que le Mexique avait accepté de prendre des mesures qui «réduiront considérablement, voire élimineront l'immigration clandestine en provenance du Mexique et vers les États-Unis».

Les tarifs qui devaient être imposés à compter de lundi sont donc maintenant «indéfiniment» suspendus, a-t-il indiqué.

Il a ajouté que le département d'État fournirait plus de détails sous peu.

Cette annonce a marqué un changement de ton par rapport à vendredi, lorsque sa porte-parole, Sarah Sanders, a déclaré aux journalistes en Irlande que la position de l'administration n'avait pas changé et que les tarifs entreraient en vigueur comme prévu lundi.

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a confirmé l'intervention d'une entente sur Twitter.

«Grâce à l'appui de tous les Mexicains, il a été possible d'éviter l'imposition de tarifs sur les produits mexicains exportés aux États-Unis», a-t-il écrit.

Il a ajouté que des célébrations auraient lieu samedi, sans préciser davantage la teneur de l'entente.

Ces tarifs sur les produits mexicains auraient eu des conséquences économiques énormes pour les deux pays. Les Américains ont acheté pour 378 milliards de dollars d'importations mexicaines l'an dernier, principalement des voitures et des pièces détachées. De nombreux membres du Parti républicain et des partenaires commerciaux de M. Trump l'ont exhorté à reconsidérer — ou du moins à différer la mise en œuvre effective des droits de douane — en évoquant les dommages potentiels pour les consommateurs et les fabricants américains.

Des responsables américains et mexicains avaient tenu une troisième journée de pourparlers au département d’État américain afin de tenter de conclure un accord qui satisferait la demande de M. Trump pour que le Mexique redouble d’efforts pour contrer l'afflux de migrants en provenance d'Amérique centrale.