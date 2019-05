L’affaire Vincent Lambert : une famille s’entredéchire

«Ce serait très difficile parce que nos lois sont beaucoup plus avancées. Il s’agit de refus de traitement et non d’une aide médicale à mourir parce que M. Lambert est alimenté et hydraté artificiellement depuis 11 ans. Sans ses soins, il ne vivrait pas naturellement. Au Québec, c’est très clair depuis la réforme du Code civil, au début des années 1990, qu’une personne peut demander un arrêt des traitements et qu’un proche peut le faire aussi au nom de la personne»