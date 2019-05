Les Red Sox sont honorés par le président Donald Trump à la Maison-Blanche

Le président Donald Trump a honoré les Red Sox de Boston — du moins, certains d'entre eux — à la Maison-Blanche, jeudi, mais a ignoré la controverse qui a porté ombrage à la visite des champions de la Série mondiale.



Le gérant de l'équipe, Alex Cora, n'a pas participé à la cérémonie, citant sa frustration envers les efforts de l'administration américaine pour aider Porto Rico à se remettre d'un ouragan dévastateur. Une dizaine de joueurs de l'équipe, tous des joueurs de couleur, ont aussi refusé l'invitation du président Trump. Pour leur part, tous les joueurs blancs de l'équipe — ainsi que le voltigeur d'origine cubaine J.D. Martinez — ont assisté à la cérémonie.



Les Red Sox ont nié à maintes reprises que la visite à la Maison-Blanche avait créé un schisme racial au sein de l'équipe, alors que cette tradition est devenue un événement politisé sous Trump. Et il n'y a eu aucun signe de mésentente lors de la cérémonie qui a eu lieu sous la pluie, jeudi.



Un orchestre militaire a joué des versions de «Dirty Water» et «Sweet Caroline», deux hymnes non officiels des Red Sox. Trump a reçu une chemise no 18 de l'équipe.



Et si la Maison-Blanche avait incorrectement nommé l'équipe les «Red Socks» sur son site web en début de journée, Trump a suivi le scénario traditionnel de ce type d'événement, honorant les Red Sox pour leur parcours phénoménal vers le titre du Baseball majeur.



«Honnêment, ils étaient inarrêtables», a dit Trump, qui a noté que l'équipe avait maintenant gagné plus de titres de la Série mondiale que quiconque au cours du 21e siècle. Et il a ri quand Martinez l'a taquiné puisqu'il est un partisan des Yankees de New York.



Le président des Red Sox, Tom Werner, a tenté de calmer la tempête concernant les nombreuses absences, ajoutant que chaque membre de l'équipe pouvait choisir d'assister ou non à la cérémonie.