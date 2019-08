L'hôtel Star Wars verra le jour à Disney

Le monde de Star Wars arrive d'une galaxie très lointaine pour devenir la plus grande attraction à thème unique créée dans un parc Disney.

Star Wars: Galaxy's Edge est une aventure à travers la périlleuse planète Batuu où les visiteurs peuvent construire leurs propres droïdes et sabres laser, échanger avec des extraterrestres et monter dans le cockpit de l'énorme Faucon Millennium, où ils découvrent leur mission et participent à un combat spatial. On y découvrira bientôt un hôtel immersif.

L'attraction de 14 acres se déroule dans la nouvelle trilogie «Star Wars», alors ne vous attendez pas à des apparitions de Luke Skywalker ou de Darth Vader. Certains visages familiers, notamment Rey, Finn, Kylo Ren et Chewbacca, font partie de l'aventure alors que les visiteurs explorent le monde immersif.

Galaxy's Edge est situé été au Disneyland Resort à Anaheim, en Californie et aux Disney's Hollywood Studios à Orlando, en Floride. Les terrains des deux parcs sont presque identiques et offrent un mélange d’avant-postes de négoce, une cantine et même une zone boisée où des combattants de la résistance ont installé leur camp. L'entrée est incluse avec un billet de parc, mais cela coûtera plus cher pour les clients qui souhaitent créer leur propre sabre laser ou acheter leur propre droïde à l'image de R2-D2 ou de BB-8.

Le président de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek, a expliqué que les visiteurs de Galaxy's Edge interagiront de manière persistante avec les éléments de Star Wars, qu'il s'agisse des ordres des Stormtroopers ou de la musique entraînante d'une cantine minable qui sert de l'alcool sur le thème de Star Wars.

«Vous ne penserez pas que vous êtes dans un parc à thème, a-t-il déclaré. Chaque membre de la distribution sera plongé dans son personnage, la nourriture et les boissons et la langue seront tirées de l'histoire. Les marchandises dans les magasins ne seront pas dans des boîtes qui disent Disney sur elles. Tout est très, très immersif.»

Derrière les coulisses, les responsables du parc ont fait visiter Batuu, une région inconnue d'arbres luxuriants et de flèches. La terre est également remplie de trafiquants et de commerçants dans l'espoir d'éviter le Premier Ordre, le successeur de l'empire galactique maléfique.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques du parc.

FAUCON MILLENIUM

Les opportunités d'autoportraits abonderont à l'intérieur et à l'extérieur du «morceau de bric-à-brac le plus rapide de la galaxie». Le vaisseau spatial est la réplique exacte du navire des films, mesurant plus de 30 mètres de long.

À l'intérieur du cockpit, une équipe de six personnes utilise le vaisseau spatial lors d'une expérience interactive qui, comme dans les films, sera un peu cahoteuse. Une rencontre avec des combattants du Premier Ordre met les invités dans le rôle de pilotes, de canonniers ou d’ingénieurs de bord afin de s’assurer que leur mission est accomplie.

Pendant que les autres attendent leur tour, ils arpentent les couloirs du Faucon ou se retrouvent dans la zone où R2-D2 a joué une partie du jeu holographique appelé Dejarik contre Chewbacca dans le film original.

LA MONTÉE DE LA RÉSISTANCE

Ici, on passe aux choses sérieuses. Sur un vaisseau spatial de taille normale, les invités deviennent de nouvelles recrues de la Résistance et partent en voyage. Un hologramme de Rey apparaîtra avec un message avant que les invités montent à bord de leur navire et décollent de Batuu pour se rendre en orbite.

Mais le vaisseau spatial a des problèmes: il est intercepté par un Star Destroyer qui se trouvait à proximité. Cela provoque une bataille décisive contre les membres militaires du Premier Ordre, qui ne s'en laisseront pas imposer.

«Ils vont vous hurler après, a dit M. Larena. Ils pourraient dire: ''avancez, avancez. Vous allez en détention!''.»

Les nouveaux rebelles seront jetés dans une cellule où ils pourraient se heurter à Kylo Ren.

«Vous devez vous débrouiller pour sortir du navire, a expliqué M. Larena. Il y a toujours un moyen de sortir.»

ATELIER DE SAVI

Même si Skywalker, Vader et Yoda ne seront pas de Galaxy's Edge, leurs sabres laser y seront. Les invités seront en mesure d'acheter leur arme populaire ou de créer eux-mêmes leur propre arme. Emportez beaucoup de crédits: le prix de la poignée est d'environ 109 $ US et celui de la lame de 49 $ US, selon le type.

Les responsables du parc disent qu'ils comprennent que les clients veulent profiter de leur nouveau sabre laser, mais ils demandent à ce qu'ils restent rangés lorsqu'ils se trouvent sur des attractions et à proximité des foules pour la sécurité des autres.

L'USINE DE DROÏDES

Qui ne veut pas de sa propre unité R2?

Les invités — pour un coût non divulgué — peuvent soit acheter un droïde pré-construit, soit en construire un aux couleurs de leur choix en choisissant des pièces sur un tapis roulant.

Ils ne sont pas simplement jolis à regarder. Un responsable du parc assure que les droïdes seront contrôlables par les invités.

AU GOÛT DE STAR WARS

Il n'y a pas de poulet dans Galaxy's Edge. C'est le Tip Yip, et le pain de maïs que vous pourriez manger avec est bleu, la sauce est verte et le chou-fleur est orange.

Une grande partie de la nourriture est à base de plantes avec de la purée de pommes de terre et des boulettes de viande végétaliennes sans produits laitiers.

CANTINE D'OGA

Alors que le DJ R-3X parle de la musique, les barmans préparent des boissons.

La cantine sera le premier endroit à servir de l'alcool au grand public au cours des plus de 60 ans d'histoire de Disneyland. C'est l'endroit idéal pour se détendre, mais les responsables préviennent qu'il est également connu pour avoir certains des personnages les moins recommandables de la galaxie.

Et oui, les droïdes sont autorisés.

L'APPLICATION MOBILE DISNEY PARKS

Galaxy's Edge est le premier terrain d'un parc Disney conçu pour s'intégrer à l'application. Cela peut aider à traduire les langues Star Wars et à scanner les caisses pour en découvrir le contenu. L'application peut également être utilisée pour interagir avec les droïdes, les écrans média, les panneaux de porte et les fontaines.