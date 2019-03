Des élèves marchent pour le climat à travers l'Europe

BERLIN - Des milliers d'étudiants ont séché leurs cours vendredi à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, pour réclamer une lutte plus musclée aux changements climatiques.

On retrouvait à la tête de cette manifestation la militante suédoise Greta Thunberg, qui est devenue la voix de sa génération dans ce dossier.

L'adolescente de 16 ans a sermonné les leaders les plus puissants de la planète le mois dernier, lors du Forum économique mondial de Davos, en leur disant, «Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour.»

À Hambourg, des manifestants agitaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Marchez maintenant ou nagez plus tard» (une référence à la hausse du niveau des océans) et «Nous (coeur) Greta».

Des gens qui ont pris la parole lors de cette manifestation ont condamné la décision de l'Allemagne d'attendre à 2038 avant de ne plus utiliser de charbon, un délai qu'ils trouvent trop long.