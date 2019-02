«M. Trump est raciste, c'est un escroc et un tricheur» - Michael Cohen

L'ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, a témoigné mercredi devant un comité de la Chambre des représentants.

En plus de qualifier le président de raciste, escroc et tricheur, il a affirmé que Donald Trump lui avait demandé environ 500 fois de faire des menaces légales à des personnes, journalistes ou entreprises qui ne le dépeignaient pas favorablement.

Il a également affirmé que Donald Trump lui avait demandé de menacer des établissements scolaires de poursuites s'ils publiaient ses résultats académiques.

Cohen a soutenu que M. Trump disait vouloir faire de sa course à la Maison-Blanche la plus grande autopromotion de l'histoire politique. Il estime que l'actuel président américain n'a jamais eu le désir de diriger la nation américaine pour la faire progresser, mais qu'il souhaite plutôt se trouver dans l'arène politique dans le but de voir sa richesse et son pouvoir croître.



Au sujet de WikiLeaks

Cohen a dit que son patron avait été informé que le site WikiLeaks s'apprêtait à publier des courriels qui feraient mal à la campagne de sa rivale démocrate Hillary Clinton.

Cohen a affirmé qu'il se trouvait dans le bureau de M. Trump en 2016 quand un conseiller de M. Trump, Roger Stone, l'a appelé. M. Stone aurait à ce moment informé M. Trump qu'il venait de parler à Julian Assange, le patron de WikiLeaks, et que les courriels seraient bientôt publiés.

Les propos de Cohen contredisent ceux de Donald Trump qui a affirmé ne jamais avoir été informé de la situation. Le procureur spécial Robert Mueller a dit que le simple fait d'avoir été au courant des intentions de WikiLeaks constitue un crime.

M. Stone a plaidé non coupable à des accusations d'entrave à la justice et de subornation de témoin en lien avec l'enquête Mueller.

Il regrette

Condamné à une sentence de prison pour divers crimes, Cohen a dit regretter avoir travailler pour Donald Trump.