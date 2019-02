Sommet du pape sur les agressions sexuelles: des mesures concrètes ?

Le sommet du pape François sur la prévention des sévices sexuels n'allait jamais répondre aux attentes des groupes de victimes, des médias et des catholiques ordinaires indignés par un scandale qui a tant fait de mal et porté atteinte à l'autorité morale de l'Église.

En effet, aucune nouvelle loi radicale n'a été annoncée pour punir les évêques qui dissimulent des agressions. Aucun dossier n'a été rendu public ni aucune exigence globale de signalement exigeant que les prêtres agresseurs soient dénoncés à la police. Lors de son dernier discours au sommet dimanche, le pape François a même répété la plainte fréquente des dirigeants de l'Église concernant une couverture de presse injuste.

Mais quelque chose a changé.

En invitant les dirigeants des conférences des évêques catholiques et des ordres religieux du monde entier à cette rencontre de quatre jours sur la prévention des sévices sexuels, le pape leur a clairement indiqué qu'ils sont tous responsables de la protection des enfants sous leur responsabilité et qu'ils doivent punir les prêtres qui pourraient les agresser, faute de quoi ils pourraient eux-mêmes être châtiés.

Et pourtant, malgré toute la puissance de ses paroles, c’est en fait la poignée de femmes invitées à prendre la parole au sommet qui a transmis le message avec le plus de force. Cela aussi en dit long sur l'avenir d'une institution où les femmes sont officiellement exclues des rangs de la hiérarchie, mais élèvent de plus en plus leurs voix et se retirent lorsqu'elles ne sont pas entendues.

Des mesures concrètes ont été annoncées à la fin du sommet.