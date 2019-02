Agressions sexuelles : le Vatican veut des évêques responsables du bas clergé

Au deuxième jour de la réunion extraordinaire du pape avec les dirigeants catholiques, le débat a porté sur la façon dont les dirigeants de l'Église doivent reconnaître que des décennies de dissimulation et de peur du scandale n'ont fait qu'aggraver la crise.

Le cardinal, Blase Cupich, a déclaré aux 190 évêques et supérieurs religieux que de nouvelles procédures légales étaient nécessaires pour signaler les supérieurs catholiques lorsqu'ils sont accusés de faute ou de négligence dans le traitement des affaires de maltraitance.

Le pape a convoqué les évêques à cette réunion de quatre jours sur la prévention des agressions sexuelles et la protection des enfants après le scandale qui a éclaté de nouveau l'an dernier au Chili, en Allemagne et aux États-Unis. Tandis que le Vatican tente depuis deux décennies de réprimer les agresseurs eux-mêmes, il a largement fermé les yeux sur les évêques et les supérieurs qui les ont déplacés d'une paroisse à une autre.

(Avec The Associated Press)