«Écoutez le cri des jeunes qui veulent la justice» - pape François

Plus de 30 ans après le début du scandale en Irlande et en Australie et 20 ans après qu'il eut frappé les États-Unis, des évêques et des responsables catholiques provenant de nombreuses régions d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie nient encore l'existence des agressions sexuelles perpétrées par le clergé chez eux, ou encore tentent de minimiser le problème.

Le premier pape latino-américain a convoqué ce sommet après avoir lui-même complètement bâclé la gestion d'une affaire de dissimulation d'agressions sexuelles bien connue au Chili l'année dernière. Réalisant qu'il a commis une erreur, il s'est engagé à tracer une nouvelle voie et traîne le reste de la direction de l'Église avec lui.

Ce sommet est destiné à aider les dirigeants religieux à comprendre l’importance de prévenir les agressions sexuelles, de prendre soin des victimes et d’enquêter sur les crimes lorsqu'ils se produisent.

Dans le discours liminaire, le cardinal de Manille, Luis Tagle, a été étranglé par l'émotion à plusieurs reprises, en informant les évêques que les blessures causées par le scandale chez les fidèles rappelaient les blessures du Christ sur la croix. Il leur a demandé de ne plus avoir peur et de ne plus fermer les yeux sur les torts causés par les agressions sexuelles commises par le clergé et leur propre inaction pour mettre un terme au problème.

«Une foi qui voudrait fermer les yeux sur la souffrance des peuples ne serait qu'une illusion», a-t-il déclaré.

Les victimes d'agressions se sont massées en masse. Elles sont venues à Rome pour demander des comptes aux responsables de l'Église et de la transparence, affirmant que le temps des dissimulations était révolu.

Le Vatican ne s'attend à aucun miracle ni même à un document final du sommet, et le pape lui-même a tenté de réduire les attentes.

Mais les organisateurs estiment que la réunion marque un tournant dans la manière dont l'Église catholique traite le problème, le pape reconnaissant lui-même ses erreurs dans le traitement de l'affaire des agressions commises au Chili, un point de départ essentiel.