Mur à la frontière: 16 États intentent une action en justice contre Trump

SACRAMENTO, Californie - Le procureur général de la Californie a déposé une action en justice contre la déclaration d'urgence nationale du président Donald Trump visant à financer la construction d'un mur à la frontière américano-mexicaine.

Xavier Becerra a dévoilé lundi une déclaration selon laquelle 16 États — incluant la Californie — allèguent que l'action de l'administration Trump viole la Constitution.

Les procureurs généraux du Colorado, du Connecticut, du Delaware, d'Hawaï, de l'Illinois, du Maine, du Maryland, du Minnesota, du Michigan, du Nevada, du New Jersey, du Nouveau-Mexique, de New York, de l'Oregon et de la Virginie se joignent à l'action en justice.

M. Becerra a fait valoir qu'il n'y avait pas d'urgence à la frontière.

En déclarant une urgence nationale, le président Trump espère contourner le Congrès pour utiliser des fonds du Pentagone et d'autres budgets pour la construction du mur.

La Californie a mené des contestations devant les tribunaux à plusieurs reprises contre M. Trump. M. Becerra a déposé au moins 45 actions en justice contre l'administration Trump.