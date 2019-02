Des missionnaires québécois coincés dans le sud-est d'Haïti

Marie Beaulac et Clermont Deschênes accompagnent un groupe de 26 missionnaires en Haïti. Depuis mercredi, ils ont tenté en vain de regagner la capitale et ensuite prendre un vol d’avion pour rentrer au Québec. Heureusement, un compagnie américaine de missionnaires qui vont s’occuper de les transporter jusqu’à Port-au-Prince.

En raison de manifestations violentes dans la capitale et les nombreux barrages installés sur les routes et les ponts, ils sont coincés au sud-ouest de ce pays des Caraïbes.

Marie Beaulac et Clermont Deschênes sont originaires de Rimouski et de Mont-Joli. Leur retour d'Haïti était prévu mercredi. Or, ils ont dû repousser leur départ et attendre qu’une occasion se présente pour se rendre à l’aéroport de Port-au-Prince.

Le groupe de missionnaires se trouve à 200 kilomètres de Port-au-Prince.