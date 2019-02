Haïti: l'évacuation des Québécois est complétée

L'opération d'évacuation des 113 touristes québécois coincés dans leur hôtel haïtien s'est complétée samedi soir à 21h15 alors que l'avion qui les ramenait au pays s'est posé à Dorval sans aucun problème.



Plus tôt en journée, les touristes ont été transportés en plusieurs groupes pour rejoindre l'aéroport. La voie terrestre était toutefois jugée dangereuse en raison des troubles qui secouent le pays depuis plus d'une semaine.



Trois hélicoptères ont donc été mis à leur disposition jusqu'à 14h00 dans l'objectif de les amener directement à l'aéroport de Port-au-Prince.



Chaque hélicoptère transportait 17 personnes et 85 kilos de bagage. Les autres valises des évacués seront rapatriées plus tard.



Un avion d'Air Transat les a donc ramener au bercail. Le vol 667 d'Air Transat a été nolisé à cet effet.



Air Transat, qui a la responsabilité de ce rapatriement, refusait jusqu'à présent de les transporter à l'aéroport par hélicoptère «pour des raisons de logistique et de sécurité» alors que d'autres touristes étrangers ont déjà été évacués par leur voyagiste.