Donald Trump déclare un état d'«urgence nationale» pour construire son mur

Tester ses limites

Cette décision survient à la suite d'une rare manifestation bipartisane au Congrès, alors que les législateurs ont voté jeudi pour financer de larges pans du gouvernement et éviter ainsi une nouvelle paralysie partielle du gouvernement — la plus récente a duré cinq semaines.

Des conseillers à la Maison-Blanche ont admis qu'il n'y avait pas suffisamment de soutien au sein des républicains pour mener une nouvelle lutte au Congrès contre la paralysie de l'appareil, ce qui a poussé M. Trump à tester les limites de ses pouvoirs présidentiels.

Les sommes consenties par le Congrès — environ 1,4 milliard $ — sont bien loin des 5,7 milliards $ que M. Trump souhaitait obtenir pour construire cette année 322 kilomètres de mur.

Pour combler l'écart, M. Trump a annoncé qu'il dépensera environ 8 milliards $ pour la protection des frontières, combinant les fonds approuvés par le Congrès à ceux qu'il compte réaffecter par le biais de décrets présidentiels, comme l'état d'«urgence nationale».

Le président a déjà prévu que sa décision serait contestée devant les tribunaux, y compris jusqu’en Cour suprême des États-Unis. «Malheureusement, nous serons poursuivis en justice et, malheureusement, le processus suivra son cours, et heureusement, nous gagnerons, je pense.»

La présidente (démocrate) de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, ont qualifié ce geste de «déclaration illégale sur une crise inexistante». Ils soutiennent que cette décision «va à l'encontre de la Constitution et menace la sécurité des États-Unis, en pillant les fonds de la Défense, dont nous avons un besoin urgent pour la sécurité de nos forces armées et de notre pays».

«Les gestes du président violent clairement le pouvoir exclusif du Congrès sur les fonds publics, que nos fondateurs ont inscrits dans la Constitution», ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint. «Le Congrès défendra ses pouvoirs constitutionnels au Congrès, devant les tribunaux et devant la population, en utilisant tous les recours possibles.»