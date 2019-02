Parkland, un an plus tard: «Rien n'a vraiment changé à propos des armes à feu aux USA»

«Il y a un symbole dans Parkland. C’est la fusillade la plus meurtrière dans une école secondaire. On a lancé un mouvement dans cette école. Il y a eu une grande marche impliquant environ un million de personnes. Certains jeunes ont été très actifs sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ceux qui craignaient qu’un tel mouvement contestataire mène à des lois plus restrictives au sujet des armes à feu ce sont précipités dans les magasins pour en acheter. Après Parkland, 600 000 armes supplémentaires ont été vendues directement à cause de la tragédie.»