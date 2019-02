Joaquin «El Chapo» Guzmán est reconnu coupable

NEW YORK — Le plus tristement célèbre de tous les narcotrafiquants mexicains, Joaquín «El Chapo» Guzmán, a été reconnu coupable mardi d'avoir orchestré un trafic de drogue d'une ampleur industrielle, au terme d'un procès spectaculaire de trois mois.

Guzmán a été reconnu coupable des dix chefs d'accusation dont il faisait l'objet. Sa peine sera connue le 25 juin, mais l'homme de 61 ans passera vraisemblablement le reste de ses jours à l'ombre d'un pénitencier fédéral américain à sécurité maximale.

Les jurés ont annoncé leur verdict après six jours de délibérations. Les preuves devant eux s'accumulaient depuis la fin des années 1980 et démontraient apparemment que Guzmán et le cartel de Sinaloa ont engrangé des milliards de dollars en expédiant des tonnes de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamines et de marijuana vers les États-Unis.

La drogue était acheminée vers les États-Unis par des tunnels secrets, quand elle n'était pas cachée à bord de camions, de voitures et de wagons.

Au total, les procureurs fédéraux avaient fait entendre plus de 50 témoins, dont plusieurs anciens complices de Guzmán. Certains ont raconté des gestes d'une violence inimaginable et l'un d'eux, le trafiquant colombien Alex Cifuentes, a dit que Guzmán avait versé un pot-de-vin de 100 millions $ US à l'ancien président mexicain Enrique Peña Nieto, ce que ce dernier nie formellement.

Les avocats de Guzmán avaient tenté de convaincre le jury qu'il n'était qu'un simple pion qui obéissait aux ordres de gens plus puissants que lui.

Guzmán s'était évadé de deux prisons mexicaines avant d'être repris en 2016. Les responsables affirment qu'il préparait une nouvelle évasion quand il a été extradé vers les États-Unis.