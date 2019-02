Reste-t-il quelqu'un sans tache pour gouverner la Virginie ?

«Il est toujours en poste. C’est maintenant son lieutenant-gouverneur, Justin Fairfax, qui est dans un tourbillon de scandale. Celui-ci est la cible de deux allégations d’agression sexuelle. Elles auraient eu lieu en 2000 et en 2004. Fairfax ne veut pas non plus démissionner… Est-ce que ces démocrates vont faire ce qu’ils demandent généralement aux républicains, à savoir démissionner quand sortent de telles allégations ?»