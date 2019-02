Brésil: la police abat 13 présumés trafiquants de drogue

RIO DE JANEIRO - La police brésilienne a abattu vendredi 13 présumés trafiquants de drogue lors d'une fusillade dans un bidonville du quartier bohème de Santa Teresa, à Rio de Janeiro.

L'affrontement a éclaté lorsque les policiers ont été accueillis par des coups de feu dans le secteur, où les suspects se cachaient, a relaté le porte-parole de la police, le colonel Mauro Fliess. Aucun policier n'a été blessé dans l'échange de coups de feu, a-t-il ajouté.

Les policiers ont saisi de la drogue, des fusils, des armes de poing et des munitions lors de l'opération de lutte contre le trafic de drogue.

Rio de Janeiro est l’une des villes les plus violentes au monde, avec des affrontements fréquents entre la police et les organisations criminelles. Le taux d’homicides annuel se situe à environ 50 par 100 000 habitants.

Des photos prises par l'Associated Press montrent une femme désespérée qui courait dans une rue étroite. Le photographe a déclaré qu'elle hurlait que la police se préparait à « exécuter » des personnes à l'intérieur d'une maison voisine. À un moment donné, un coup de feu a retenti dans une maison et, peu de temps après, deux agents lourdement armés ont été aperçus dans une camionnette, portant deux corps enveloppés de draps imbibés de sang.

Le nouveau président d'extrême droite brésilienne Jair Bolsonaro a fait campagne en promettant de s'attaquer à la montée de la criminalité et a déclaré que les policiers qui tuent des criminels devraient recevoir des médailles et non des poursuites.

En décembre, l'organisme Human Rights Watch a déclaré dans un rapport que les meurtres perpétrés par la police étaient à un niveau « record » à Rio.

« Les opérations de sécurité de type militaire qui font de nombreuses victimes dans les quartiers pauvres n'améliorent pas la sécurité publique, indique le rapport. Au contraire, les communautés craignent la police et elles ont beaucoup moins de chances de collaborer avec celle-ci dans la lutte contre le crime. »