Fusillade à Strasbourg: trois morts, 12 blessés, le suspect court toujours

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a annoncé sur les réseaux sociaux que le marché de Noël serait fermé mercredi en raison des événements. Des écoles pourraient aussi être fermées.

« Je tenais à remercier les Strasbourgeois et les visiteurs pour leur patience et leur compréhension; les confinements sont respectés et cela facilite le travail des forces de l'ordre », a-t-il ajouté.

La France a été touchée par plusieurs attaques perpétrées par des extrémistes, dont les attentats de 2015 à Paris, et l'attaque au camion-bélier à Nice en 2016.

L'attaque survient alors que les policiers sont épuisés dans la foulée d'importantes manifestations contre le président Emmanuel Macron.

Le président Macron a d'ailleurs reporté une rencontre à l'Élysée, mardi soir, afin de surveiller le déroulement des événements.

Condamnations de l'attaque

Les dirigeants internationaux n'ont pas tardé à déplorer cette autre attaque en sol français.

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé ses pensées à l'égard des victimes du drame.

« Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix et de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La première ministre britannique, Theresa May, a quant à elle déclaré sur Twitter qu'elle était « choquée et attristée de la terrible attaque à Strasbourg ».

Le premier ministre du Québec François Legault s'est lui aussi dit « profondément attristé » par cet « acte de terreur ».

« Au nom du gouvernement du Québec, j'offre toutes mes pensées et mes sympathies à ceux et celles qui sont touchés de près ou de loin par cette tragédie », a-t-il ajouté.