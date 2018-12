Le Pacte mondial pour des migrations sûres est adopté

MARRAKECH, Maroc — Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé par acclamation lundi au Maroc par 164 États sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies (ONU).

Ce Pacte mondial non contraignant reconnaît qu'une approche coopérative est nécessaire pour optimiser les avantages globaux de la migration, tout en atténuant ses risques et ses défis pour les individus et les communautés des pays d'origine, de transit et de destination. Il reconnaît également que tout individu a droit à la sécurité, à la dignité et à la protection.