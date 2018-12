Charlottesville: le néonazi reconnu coupable de meurtre

CHARLOTTESVILLE, Virgine - L'homme qui avait précipité sa voiture dans une foule de contre-manifestants lors du rassemblement nationaliste blanc de Charlottesville a été reconnu coupable, vendredi, de meurtre au premier degré.

Un jury d'État a rejeté l'argument voulant que James Alex Fields ait agi en légitime défense lors du rassemblement « Unite the Right » du 12 août 2017. Les jurés l'ont également reconnu coupable de huit autres chefs d'accusation, notamment pour délit de fuite et voie de fait.

Le jeune homme de 21 ans avait conduit jusqu'en Virginie, depuis Maumee (Ohio), en soutien aux nationalistes blancs. Tandis qu’une foule de contre-manifestants défilaient dans la rue en chantant et en riant, il a arrêté sa voiture, fait marche arrière, puis a foncé sur eux, selon les témoignages et les vidéos montrées aux jurés.

Les procureurs ont tenté de démontrer qu'il était hors de lui après avoir assisté aux affrontements entre les deux camps plus tôt dans la journée. La violence avait d'ailleurs incité la police à interdire la tenue du rassemblement avant même qu'il ne commence officiellement.

Heather Heyer, une assistance juridique et militante des pour les droits civiques âgée de 32 ans, a perdu la vie et plus d'une trentaine de personnes ont été blessées.

La manifestation d'extrême droite avait notamment pour but de dénoncer le projet de retrait d'une statue du général confédéré Robert E. Lee. Des centaines de membres du Ku Klux Klan, de néonazis et d'autres nationalistes blancs enhardis par l'élection du président Donald Trump ont afflué dans la ville universitaire — certains habillés en tenue de combat.

Le président a ensuite jeté de l'huile sur le feu en déclarant que «les deux camps» étaient à blâmer, un commentaire que certains ont vu comme un refus de condamner le racisme.

Les avocats de la défense ont fait valoir que leur client craignait pour sa vie en raison des affrontements violents dont il avait été témoin. Une vidéo de l'interrogatoire de James Alex Fields le montre en sanglots et en hyperventilation après avoir appris qu'une femme était morte et que d'autres personnes avaient été grièvement blessées.

Le jury se réunira à nouveau lundi pour déterminer sa peine. Il est passible d'une peine d'emprisonnement à vie, et même de la peine de mort s'il est reconnu coupable de crimes haineux sur le plan fédéral. Aucun procès n'a encore été prévu à cet effet.