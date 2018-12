Un canard mandarin vole la vedette à Central Park (vidéo)

NEW YORK — Un canard mandarin fait courir les foules à Central Park, en plein coeur de New York.

Des hordes de photographes se massent chaque jour, depuis un mois, autour de l'étang où le canard aux couleurs époustouflantes a soudainement élu domicile.

Ornithologues et simples amateurs documentent fidèlement les moindres faits et gestes de l'oiseau sur les réseaux sociaux, mettant en ligne photos, vidéos et descriptions.

Un expert, Paul Sweet, a expliqué que les canards mandarins sont habituellement importés d'Asie et installés sur des propriétés privées, mais qu'il leur arrive de s'échapper.

Voyez le canard coloré: