Séisme et tsunami en Indonésie: près de 2000 morts

JAKARTA, Indonésie — Le bilan des victimes du séisme et du tsunami survenus sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, est passé à près de 2 000 morts, lundi. Ce nombre pourrait cependant encore augmenter, puisque des milliers de personnes sont toujours portées disparues et que des responsables ont annoncé que les équipes de secours prévoyaient cesser leurs recherches plus tard cette semaine.

Le bilan officiel atteint donc 1 948 morts, principalement dans la ville de Palu durement touchée par la catastrophe naturelle, selon les autorités.

Un porte-parole de l'agence responsable des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho, avait déjà laissé savoir, dimanche, que de nombreuses victimes étaient probablement toujours enterrées sous la boue dans des zones où le tremblement de terre du 28 septembre a provoqué la liquéfaction et l'engloutissement du sol humide et mou.