Deux sénatrices, deux visions différentes de l'affaire Brett Kavanaugh

WASHINGTON — La sénatrice républicaine de l'Alaska, Lisa Murkowski, s'est calmement opposée à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis en murmurant un seul mot: «non».

Sa collègue du Maine, Susan Collins, son amie de longue date et aussi une républicaine modérée, a quant à elle parlé pendant 45 minutes devant le Sénat pour expliquer son soutien à M. Kavanaugh.

Même si les deux femmes ne sont pas arrivées à la même conclusion, elles ont toutes deux subi de la pression avant le vote de vendredi sur la nomination de Brett Kavanaugh au plus haut tribunal du pays.

C'est finalement Mme Collins qui a scellé le destin du candidat controversé. Quelques minutes après le discours de la sénatrice, le démocrate de Virginie occidentale, Joe Manchin, a en effet déclaré que, lui aussi, appuierait M. Kavanaugh, assurant à ce dernier au moins 51 votes au sein du Sénat.

Les deux sénatrices et le sénateur, de même que leur collègue de l'Arizona, le républicain Jeff Flake, avaient publiquement fait part de leur incertitude relativement à ce dossier et fait l'objet d'énormément de pression tant de la part des partisans de Brett Kavanaugh que de ses détracteurs.

Lisa Murkowski et Susan Collins ont fini par prendre des chemins opposés.

Le vote final du Sénat sur la nomination de M. Kavanaugh doit avoir lieu samedi après-midi.

Vendredi, Mme Collins avait déclaré devant les sénateurs ne pas croire que les allégations d'agression sexuelle contre Brett Kavanaugh avaient atteint un niveau suffisant pour qu'il soit juste de l'empêcher de servir au plus haut tribunal. M. Kavanaugh a droit à la présomption d'innocence, avait-elle fait valoir, et les allégations de Christine Blasey Ford et des autres femmes ne sont pas assez certaines.

Mme Murkowski avait opté pour une tout autre position.

«Je crois que Brett Kavanaugh est un homme bon. Mais il n'est peut-être pas le meilleur homme pour la cour en ce moment», avait affirmé la sénatrice devant les reporters vendredi après s'être opposée à la nomination du juge âgé de 53 ans.

Lisa Murkowski avait ajouté que, si elle respectait l'appui accordé à M. Kavanaugh par ses collègues, elle pensait aussi que les Américains devaient réfléchir à la crédibilité et à l'intégrité de leurs institutions.

Plus tard vendredi, Mme Murkowski avait annoncé que, malgré son opposition à la nomination de Brett Kavanaugh, elle demanderait à être inscrite comme étant «présente» au vote de confirmation prévu samedi afin d'accommoder son collègue républicain Steve Daines, qui manquera la séance pour assister au mariage de sa fille au Montana. Les sénateurs travaillent souvent en partenariat afin de pouvoir s'absenter sans affecter les résultats des votes.

Lisa Murkowski et Susan Collins sont les seuls membres du Parti républicain au Sénat à soutenir le droit à l'avortement, un enjeu important dans le débat sur la candidature de M. Kavanaugh.

Si sa nomination est confirmée, Brett Kavanaugh pourrait faire pencher la Cour suprême à droite durant toute une génération. Les démocrates soutiennent que le président américain, Donald Trump, a choisi M. Kavanaugh en partie parce qu'il pourrait voter pour renverser la décision Roe v. Wade sur l'avortement.

Mme Collins a toutefois laissé entendre que Brett Kavanaugh avait supprimé un obstacle important à sa nomination en l'assurant qu'il considérait l'arrêt remontant à 1973 comme un principe juridique établi.