À VOIR: Histoire de pêche incroyable au large de Sept-Îles | Ils pêchent un requin de plus de 20 pieds

«À un moment donné, c’était le calme plat. Mes amis dans l’autre Zodiac ont aperçu un requin qui passait quatre à cinq pieds en dessous du Zodiac. Et là, il semble que la ligne a commencé à tirer. Et là, ça tire et ça tire. Il laisse le fil sortir et au premier coup qu’il donne avec la canne à pêche, c’est là qu’on voit sortir le requin. Mais à ce moment, on ne sait même pas si c’est un requin ou une baleine. On est habitué de voir des baleines à Sept-Îles»