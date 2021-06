Tornade à Mascouche | Un homme est décédé

« Restez chez vous. Il y a beaucoup de fils par terre. On collabore avec Hydro-Québec pour sécuriser les lieux le plus rapidement possible. Il y a des toits de maison qui ne sont plus sur la maison. On est en lien avec la Croix-Rouge pour offrir un lieu d’hébergement pour ces gens-là. »

Un décès

En début de soirée, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a annoncé via son compte Twitter qu'un homme avait malheureusement perdu la vie lors de l'incident rarissime.