Une bouteille à la mer - lancée du Titanic - retrouvée?

Aurait-on retrouvé une lettre lancée dans une bouteille à la mer depuis le Titanic la veille de son naufrage? C’est la question que se posent des chercheurs de l’Université de Rimouski.

La lettre en question, trouvée dans une bouteille repêchée dans la baie de Fundy en 2017, serait celle d’une adolescente qui l’aurait lancée à la mer la veille du naufrage, en 1912.

Le professeur de géographie Guillaume Marie de l’Université du Québec à Rimouski précise à l’animateur Bernard Drainville que la lettre serait d’une adolescente (âgée de presque 13 ans) qui était sur la navire et qui est bel et bien décédée dans le naufrage du Titanic.

Guillaume Marie explique tous les facteurs que lui et ses collègues (chimistes, archérologues) examinent afin de valider l’authenticité de la trouvaille : le lieu et moment de la découverte de la bouteille, le type de verre de celle-ci, le papier sur lequel la lettre a été écrite, etc.

« La bouteille est vraiment une bouteille qui est employée au 20e siècle. Le bouchon de liège, il y a de fortes possibilités qu’il soit de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle.