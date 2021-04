Test d’ADN | Un Québécois découvre qu’il a une fille en Australie

«Quand on a des enfants, c’est fou le bonheur que ça peut nous apporter dans une vie. Et d’avoir un enfant qui de toute évidence a bien viré, il n’y a rien de négatif à cette expérience. Je peux juste être enthousiaste. Et quand j’ai appris qu’elle cherchait son père depuis qu’elle avait 7 ans, je suis tellement heureux d’apporter une partie des réponses aux questions qu’elle se pose. Ça fait partie de mon bonheur»