107 chats découverts dans un 4 et demi de Granby | «C’est un syndrome de Noé classique»

Appelés dans un logement de Granby pour y saisir une quarantaine de chats, deux intervenants ont eu la surprise de leur vie.

Pour exécuter son ordonnance chez une dame de Granby, l’huissier Louis Martin avait fait appel au directeur de la SPA des Cantons, Carl Girard.

Ils avaient le mandat de saisir les 40 chats que la dame avait chez elle et de lui en laisser seulement trois. Mais au fur et à mesure qu’ils remplissaient le camion de chats, il en apparaissait toujours d’autres.

«On s’attendait à voir une quarantaine de chats. Et en entrant à l’intérieur, il y avait effectivement une quarantaine de chats qui étaient visibles. Mais la surprise est venue après. Après avoir commencé à capturer un premier voyage de chats, on est allé les porter à la SPA. Mais à notre retour, il y en avait autant. On lève un divan, il y en a 20. On avance la sécheuse, il y en a 5.

«C’est un syndrome de Noé classique. On ramasse un chat qui fait pitié, on le soigne, on en prend un deuxième, un troisième. Et à un moment, ça commence à se reproduire. Quand un sait qu’un couple de chats peut donner 20 000 chatons après quatre ans, je vous laisse faire le calcul! Ça va vite.

CARL GIRARD, directeur de la SPA des Cantons

«Il y avait une pièce qui était dédié pour les besoins des chats. C’était quand même bien entretenu pour la quantité d’animaux.

«Dans l’ensemble, la dame a collaboré. Elle était sensibilisée à cet enjeu. Elle avait reçu plusieurs documents légaux durant tout le processus.