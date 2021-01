Décès de la baleine à bosse | Le mystère plane toujours

Selon le rapport final de la nécropsie de la baleine à bosse qui a réjoui les Montréalais le printemps dernier, il est impossible de conclure hors de tout doute qu’elle est décédée à la suite d’une collision avec un navire.

Alors que le Québec déprime en raison de la pandémie du coronavirus, les Montréalais ont eu la surprise de découvrir une jeune baleine à bosse qui s’est exceptionnellement aventurée jusqu’au Vieux-Port.

Pendant plus d’une semaine, la baleine a offert un spectacle quotidien saisissant, elle qui fait de nombreux sauts hors de l’eau, pour le plus grand bonheur des nombreux curieux et vidéastes amateurs.

Mais malheureusement, elle est retrouvée morte près de Varennes le 9 juin dernier.

À ce moment, les scientifiques penchent vers l’hypothèse d’une collision avec un navire dans la voie maritime du Saint-Laurent pour expliquer son décès.

Mais le rapport final de la nécropsie n'est pas en mesure de confirmer cette hypothèse.