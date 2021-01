Il quitte le studio radio pour la grande route du camionnage

«Peu importe, je n’allais pas retourner travailler en radio. Je m’étais levé assez longtemps au petit matin. Quand je me suis retrouvé à la maison sans travail, j’ai réalisé que le monde était rempli de possibilités… J’ai pensé à l’armée canadienne, j’ai réfléchi à devenir facteur ou encore à travailler en communication. Finalement, j’ai décidé de foncer dans l’univers du camionnage. C’est ce qui m’allumait le plus. En plus, je savais qu’il manquait environ 35 000 camionneurs au Québec. Je me suis investi dans une formation attestée par le gouvernement, en novembre. Cette semaine, j’ai conduit un camion de 53 pieds, à transmission manuelle, pour la première fois.»