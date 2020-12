2020 | «Fake News» : le vrai, le faux et la science

Avec la pandémie, l’information a été la cible d’attaques de toute part. 2020 a été l’année des fausses nouvelles, bien qu’on n’en ait pas nécessairement recensé davantage qu’à l’habitude selon le Journaliste et blogueur-sciences au quotidien Le Soleil, Jean-François Cliche.

En entretien sur nos ondes en compagnie de Nathalie Normandeau, monsieur Cliche est revenu sur les fausses nouvelles qui ont marqué la dernière année. Tout d’abord, la fameuse idée que la COVID-19 aurait été créée en laboratoire, avant de revenir sur l’idée que l’Hydroxychloroquine était efficace contre la COVID. Ces deux idées qui se sont finalement révélées entièrement fausses.

Dans son plus récent ouvrage, le journaliste se demande s’il est si compliqué de connaître la vérité.

Au travers des «fake news», des réseaux sociaux, mais aussi d’une panoplie de sujets controversés, l'auteur de Fake news, le vrai, le faux et la science départage le vrai du faux et offre un petit guide fort utile pour s’armer devant les complots ésotériques et les plus farfelus qui soient.