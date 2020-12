Entre les messages des extraterrestres et de Nostradamus

Message extraterrestre ?

Il y a quelques jours, on a appris que des scientifiques du projet SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) avaient capté un signal radio en provenance de l'étoile Proxima du Centaure, notre voisine située à 4.2 années-lumière de la Terre. Selon les chercheurs, ce signal présente toutes les caractéristiques d'une «techno-signature», c'est-à-dire un signal d'origine artificielle. Or, qui dit «artificielle» dit possiblement produit par une civilisation extraterrestre. Y aurait-il une civilisation extraterrestre en orbite autour de Proxima du Centaure ?

Ainsi parlait... Nostradamus

Les revoilà ! Comme les aubaines du «Boxing Day», elles reviennent chaque année : les prophéties de Nostradamus pour l'année 2021. Les exégètes du célèbre prophète français nous annoncent pour 2021 une kyrielle de catastrophes qui nous feront peut-être regretter 2020. Il est notamment de question de Zombies ― oui, oui des Zombies ― et même de la chute d'une météorite qui pourrait entraîner l'extinction de la race humaine.

Bonne année 2021 à toutes et à tous !