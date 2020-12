Deuxième Guerre mondiale | Des lettres d'amour de plus de 75 ans retrouvées

La jeune femme a laissé un appel à tous sur Twitter qui a porté fruit.

« Je n’y croyais pas trop, parce que je n’ai pas beaucoup d’abonnés sur Twitter, mais ça a marché. »

L’auteur des lettres était un militaire français, Pierre, qui écrivait des lettres à Aimée, alors qu’il n’avait qu’une quinzaine d’années.

« En quelques heures seulement, on a pu retrouver la famille. Les descendants… J’ai pu contacter le petit-neveu de Aîmée. Ensuite, j'ai pu remettre les lettres à la fille de Pierre et Aimée. Ils ont eu deux enfants et des petits-enfants. »