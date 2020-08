Un café de Baie-Saint-Paul harcelé par des complotistes QAnon

Après avoir fait l’acquisition du Café des Artistes à Baie-Saint-Paul, il y a un mois, l’un des propriétaires, Rodolphe Kerbouriou était loin de se douter qu’à cause de son nouveau logo, il serait accusé de satanisme et de pédophilie par des adeptes québécois de QAnon.

QAnon est un mouvement conspirationniste qui prétend qu'une cabale satanique et pédophile contrôle secrètement des membres haut placés du gouvernement américain et des vedettes de Hollywood.

Ses adeptes croient notamment que le président américain, Donald Trump, a été élu pour combattre clandestinement ces «pédophiles».

Or, il semble que des Québécois aient adopté cette théorie du complot et ils affirment que le logo du Café des Artistes, à Baie-Saint-Paul, est un symbole satanique et pédophile, comme le rapporte la journaliste du Soleil, Élisabeth Fleury.

En entrevue avec Patrick Lagacé, Rodolphe Kerbouriou n’en revenait tout simplement pas de ces accusations.

Il a indiqué que la partie gauche du triangle de son logo représente un C pour Café, la partie droite, un A pour Artistes, et le centre, les montagnes de Charlevoix. Rien à voir avec des symboles pédophiles ou sataniques.