Le Pentagone diffuse des vidéos d’«ovnis» prises par des pilotes

«En décembre 2017, le New York Times a lâché une bombe : au sein du Pentagone, il existe un comité d’expert qui étudie la question des ovnis. C’était assez étonnant, car on croyait que le Pentagone avait mis fin à ce genre de travail en 1969. […] Voilà que le New York Times a mis dans l’embarras les autorités, qui ont reconnu que le programme existait encore. Et ces vidéos ont finalement été publiées. Les pilotes de chasseur de l’armée américaine n’ont pas indiqué que les appareils étaient des véhicules extraterrestres.»