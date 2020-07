Pourquoi certaines personnes adhèrent-elles à des théories du complot?

Selon des résultats préliminaires d’une recherche menée à l’Université de Sherbrooke, près d'un Canadien sur dix croirait aux théories du complot entourant la pandémie de COVID-19.

Pour savoir pourquoi ces théories gagnent de plus en plus d’adeptes, Jean-Luc Mongrain s’est entretenu avec Stéphane Leman-Langlois, professeur à l'Université Laval qui étudie notamment la radicalisation et l'extrêmisme.

Le professeur Leman-Langlois estime qu’à la base, l’être humain a besoin de comprendre les situations qui l’entourent.

Mais comme elles deviennent de plus en plus complexes, il est plus difficile de trouver des explications simples et cela a pour effet d’augmenter les frustrations des gens qui chercheront alors des théories du complot.