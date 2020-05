Un rorqual à bosse près du pont Jacques-Cartier à Montréal

«Ce matin, la baleine était près du pont Jacques-Cartier, à Montréal. […] Un rorqual à bosse adulte mesure entre 13 et 17 mètres et pèse jusqu’à trente tonnes. C’est donc un animal de très grande taille. Ce n’est pas habituel de retrouver ce genre d’animal dans le fleuve, près de Montréal. En plus, la baleine n’est pas habituée à des eaux non salées. L’eau douce est présente dans le secteur fluvial montréalais. Cela dit, 13 espèces de baleine visitent fréquemment le fleuve Saint-Laurent.»