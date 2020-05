Coronavirus et les théories du complot

«Ceux qui scandaient des diatribes islamophobes et racistes dans les dernières années avaient troqué leurs discours pour des théories du complot. Des groupes nommés L’appel à la liberté, Résistance Québec, Trump et la vérité, Anti-5G. Il y a des gens qui croient à tout : à la terre plate, aux reptiliens, aux francs-maçons, des complots sataniques et les anti-vaccins. Et il y a un groupe qui prend de l’ampleur en Amérique du Nord, il s’appelle QAnon»