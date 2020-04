Le Pentagone a diffusé trois vidéos prises par des pilotes de la Marine américaine qui font état de rencontres en vol avec ce qui semble être des ovnis!

Ces rencontres remontent au mois de novembre 2004 et janvier 2015.

Les vidéos en noir et blanc ne sont pas inédites puisqu’elles circulaient déjà sur le web et elles avaient été rendues publiques par le New York Times.

Le Département américain de la Défense les a rendues officielles, mais a qualifié le phénomène observé de «non identifié».