À VOIR : Hallmark diffusera finalement les publicités avec un couple lesbien

Le réseau de télévision Hallmark Chanel est revenu sur sa décision de retirer des publicités où l’on voyait deux femmes s’embrasser à la fin de leur mariage.

Pour publiciser son nouveau site web de planification de mariage, l’entreprise Zola avait fait parvenir à Hallmark Chanel six concepts de pubs où l’on voyait des couples hétérosexuels et homosexuels – hommes et femmes – s’embrasser à la fin de leur cérémonie de mariage.

Mais à la vue de certaines de ces publicités, One Million Moms a publié une pétition de 25 000 noms demandant à Hallmark de retirer les publicités de Zola avec des couples de même sexe. Selon ce groupe conservateur américain, «les films Hallmark sont faits pour être regardés en famille, alors pourquoi ruiner cette activité en montrant un mariage impliquant des lesbiennes dans une publicité?».

Hallmark a alors décidé de retirer uniquement les pubs où deux femmes s’embrassent à l’issue de leur mariage, expliquant qu'elles violaient leurs politiques internes.