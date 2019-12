Un alligator en liberté sur la rue Jarry à Montréal

Un animal bien spécial a créé toute une commotion dimanche sur la rue Jarry à l’intersection de l’avenue Chateaubriand dans le quartier Villeray à Montréal. Des automobilistes et des passants n'ont pas rêvé lorsqu’ils ont aperçu un alligator de plus d'un mètre traverser la rue avant de se réfugier sous un véhicule.

Selon les informations fournies par Jean-Pierre Brabant du SPVM, l’animal appartiendrait à une entreprise faisant des représentations avec des animaux exotiques.

Les employés se seraient absentés des lieux où était stationné leur véhicule vers 13h00 et l’alligator aurait trouvé le moyen de s’échapper du véhicule et de traverser la rue Jarry, sous le regard incrédule de plusieurs passants et résidents du quartier.

Par chance, étant alertés par l’attroupement causé par l’alligator en cavale, les employés se sont ensuite empressés de le récupérer en toute sécurité.

Plus de peur que de mal pour cet animal exotique qui n’aurait probablement pas pu subir bien longtemps le froid saisonnier qui sévit actuellement sur Montréal.