Folies de party de bureau | L'avis de la sexologue Jocelyne Robert

Les partys de bureau du temps des Fêtes sont maintenant commencés depuis quelques jours et malgré que certains y vont par obligation, d’autres y prennent beaucoup de plaisir. Quoiqu’il advienne, il importe toujours de connaître ses limites lorsque vient le temps de profiter du traditionnel party de bureau. C’est d’ailleurs pour cette raison que la sexologue et auteure Jocelyne Blouin a été appelée en renfort à l’émission de Paul Houde ce samedi.

Elle rappelle d’entrée de jeu que l’important serait que tout le monde puisse lâcher leur téléphone cellulaire, mais que l’important est de faire attention pour ne pas dépasser les lignes de la conduite respectueuse.

La surconsommation d’alcool et parfois de drogue mène parfois à des pulsions ou des désirs envers des collègues et sans infantiliser les gens, l’auteure souligne que les gens doivent s’assurer de se connaître et de respecter ses propres limites.

Ces soirées sont une occasion de «flirt» pour plusieurs, malgré qu’au départ cette soirée est une célébration des accomplissements de l’année dans l’entreprise.

Quelle est la meilleure formule? La clé selon la sexologue suggère de ne pas publier quoi que ce soit en ligne en rapport au party de Noël et surtout, assurez-vous de profiter des services de raccompagnements.