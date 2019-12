Des religieuses québécoises accusent les évêques canadiens d’être misogynes

Des religieuses québécoises ont publiquement critiqué une position anti-avortement prise par des évêques canadiens.

Selon Alain Pronkin, spécialiste de l’actualité religieuse, c’est la première fois au Canada que des religieuses critiquent ouvertement des évêques canadiens.

Ces religieuses ont fondé un organisme de charité en Haïti qui fait de l’accompagnement de femmes et de fillettes victimes de viol et d’inceste et qui sont parfois enceintes.

Comme cet organisme reçoit des dons, notamment de Développement et Paix, un organisme canadien qui envoie des dons selon ce que recommandent les évêques canadiens, ces derniers ont questionné les religieuses pour savoir si elles soutenaient ou non la législature anti-avortement d’Haïti.

Irrité par cette demande, un groupe de religieuses s’est insurgé. Une d’entre elles, sœur Suzanne Loiselle, a déclaré :

«Le néo-colonialisme et la misogynie reviendraient-ils en force?»