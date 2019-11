Mythes et complots | La vision sélective

Comment expliquer la vision sélective?

Des chercheurs de l'Université de Georgetown (États-Unis) ont découvert un mécanisme qui explique pourquoi les témoins d'un même événement en font des récits différents, parfois même contradictoires. Selon les neuroscientifiques, il se produirait à l'occasion dans notre cortex visuel des «embouteillages» tel que notre cerveau serait obligé de «censurer» certaines images, reconstituant ainsi notre réalité en fonction des images reçues et non des images traitées. Étude publiée dans le magazine scientifique Journal of Vision.

La mort... ce n'est pas pour moi!

Des scientifiques israéliens (Université d'Israël à Tel-Aviv) ont identifié un mécanisme «cérébral» qui nous empêche d'anticiper notre propre mort. On sait que le cerveau évolue en accumulant des informations et, à partir de celles-ci, extrapolant différents scénarios qui pourraient survenir dans un futur immédiat. C'est vrai pour tout... sauf pour la mort. Ce mécanisme est si important qu'il pourrait être l'un des facteurs assurant la pérennité de l'espèce humaine. Étude publiée dans le périodique scientifique Neurolimage.