Encore 830 000 pannes: vents violents et record de pluie à Montréal

Environ 830 000 clients d'Hydro-Québec sont encore privés de courant, vendredi, à 19 heures, en raison des forts vents qui sévissent dans plusieurs régions.

Plus de 250 000 d'entre eux sont situés à Montréal et en Montérégie. D'autres pannes perduraient par milliers dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Mauricie, en Estrie, à Laval, en Outaouais et dans la région de Québec.

À 16h30, vendredi, en point de presse, Hydro-Québec rapportait qu'environ 950 000 Québécois étaient privés d'électricité. Ce chiffre était descendu sous la barre des 830 000 clients (828 000), un peu après 19h.

« Il faut être réaliste, le rétablissement va être assez long. On espère le faire ce week-end, mais dans certains encdroits, ça pourrait aller en début de semaine prochaine », a précisé le porte-parol d'Hydro-Québec, Éric Fillion, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Hydro-Québec indique qu'en raison du nombre de lieux différents où il faut intervenir, il n'est pas possible de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit.

Plus de 400 monteurs sont au travail et des équipes supplémentaires seront déployées.