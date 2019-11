Encore 739 000 pannes: vents violents, record de pluie, A-10 fermée

Environ 739 000 clients d'Hydro-Québec sont encore privés de courant, vendredi, à 21 heures, en raison des forts vents qui sévissent dans plusieurs régions.

Un peu plus de 210 000 d'entre eux sont situés à Montréal et en Montérégie. D'autres pannes perduraient dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Mauricie, en Estrie, à Laval, en Outaouais et dans la région de Québec.

À 16h30, vendredi, en point de presse, Hydro-Québec rapportait qu'environ 950 000 Québécois étaient privés d'électricité. Ce chiffre était descendu à 738 761, un peu après 21h.

« Il faut être réaliste, le rétablissement va être assez long. On espère le faire ce week-end, mais dans certains encdroits, ça pourrait aller en début de semaine prochaine », a précisé le porte-parol d'Hydro-Québec, Éric Fillion, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Hydro-Québec a indiqué qu'en raison du nombre de lieux différents où il faut intervenir, il n'est pas possible de donner de délai de rétablissement précis pour chaque endroit.

Plus de 400 monteurs sont au travail et des équipes supplémentaires seront déployées.

L'Autoroute 10 fermée

Par ailleurs, l’autoroute 10 a été fermée à la circulation dans les deux directions en soirée en raison de travaux d’urgence effectués par Hydro-Québec dans la foulée des vents forts qui ont balayé la province toute la journée.

La fermeture s'est avérée nécessaire en raison de la présence de fils électriques qui sont tombés sur la largeur de l’autoroute.

La voie rapide est fermée entre les sorties 55 (Ange Gardien) et 68 (Granby), selon le Ministère des Transports. Les automobilistes sont conviés à faire les détours nécessaires par les routes 235, 112 et 139.