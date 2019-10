Une Action de grâce en horticulture

Alors que l’automne nous frappe de plein fouet avec l’Action de grâce, pourquoi ne pas parler de conseils d’horticulture avec la spécialiste en la matière, Marthe Laverdière.

On discute entre autres de l’argousier, un petit arbuste qui offre de bien bons petits fruits, de même que d’une ecchymose de Thérèse Parisien.

On aborde aussi la protection des rosiers, de même que des plans de bleuets et de petits fruits.

On se demande aussi qu’est-ce qu’on doit faire avec les feuilles d’automne.

Et on aborde la question des écureuils et des pommiers de même que le meilleur choix pour remplacer le paillis et de profiter de son magnolia.