Les enquêtes de Christian Page: l'astéroïde Apophis et les chimères

De le cadre de sa chronique de la semaine, Christian revient sur la pseudo-menace de l'astéroïde Apophis.

Cette «menace» est revenue sur le devant de la scène avec toutes les théories du complot qu'elle entraîne dans son sillage. Apophis, nom du dieu égyptien du mal et du chaos, est un énorme astéroïde de 340 m de large qui fonce vers la Terre. Il a été découvert en 2004 et devrait «frôler» la Terre en 2029.

Les scientifiques estiment qu'il devrait alors passer à quelque 30,000 km de notre planète (10 fois moindre que la distance Terre-Lune). Les scientifiques assurent qu'il n'y a aucun risque de collision... mais tous ne sont pas de cet avis. Des groupes «apocalyptiques» rappellent qu'une collision d'Apophis avec la Terre pourrait bien signifier la disparition de l'espèce humaine. Du coup, ils accusent la NASA de se faire rassurante parce que, à ce stade-ci, l'humanité n'a aucun moyen de contrer une telle menace.

Vers la création de chimères?

Il y a quelques jours, la presse internationale s'est fait l'écho d'une nouvelle qui suscite — et avec raison — une certaine inquiétude. Il a été rapporté qu'une équipe de scientifiques travaillant dans des laboratoires en Chine aurait créé des chimères: des embryons de primates mélangés avec des cellules souches humaines. L'expérience visait à vérifier la «viabilité» de tels hybrides, et ce, dans le but de faire croître dans un hôte animal des organes humains destinés aux transplantations. Ce genre d'expériences — dignes du Docteur Frankenstein — donnent froid dans le dos.

Les scientifiques impliqués dans ces recherches assurent que ces chimères ont été éliminées après 14 jours seulement et qu'il n'a jamais été dans leurs intentions de les porter à maturité. Comment en être sûr ?