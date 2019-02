Mythes et complots avec Christian Page

Le Fantôme du vol 401 serait l’une des histoires fantomatiques les plus remarques du XXe siècle.

Le 29 décembre 1972, un appareil (Lockheed L-1011-1 Tristar) de la compagnie Eastern Airlines, qui faisait la liaison entre New York et Miami, s’est écrasé dans un marécage des Everglades en Floride. Résultat : 101 morts et 77 survivants.